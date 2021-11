terza dose

Speranza: ''Superati 2 milioni di terze dosi, ora accelerare''

Ieri sono state superate le 2 milioni di terze dosi somministrate.

Pubblicata il: 06/11/2021

"In una fase di recrudescenza del virus come quella a cui stiamo assistendo a livello europeo in questo momento, è giusto accelerare sulla somministrazione dei richiami. Ieri sono state superate le 2 milioni di terze dosi somministrate". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al XIX Convegno nazionale di diritto sanitario in corso all'università Cattolica a Milano.

