lotteria

Sperone, smantellata lotteria clandestina in piazzale Calona

La polizia di Stato ha sorpreso due pregiudicati a gestire le operazioni. Sequestrati strumentazione tecnica, ''cartelle'' da gioco artigianali e una sorta di ''libro mastro''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/07/2018 - 12:19:24 Letto 518 volte

Non mancava proprio nulla: postazione installata al centro della piazza, computer, mixer e casse audio; persino un ingegnoso sistema di filodiffusione per consentire alla gente di partecipare dalle finestre e dai balconi dei palazzi. Una vera e propria lotteria a cielo aperto organizzata in piazzale Ignazio Calona, nel quartiere Sperone di Palermo, ma totalmente clandestina.

Intorno alle 22 di ieri, dopo aver assistito a una prima estrazione di numeri ed averne filmato lo svolgimento, i poliziotti del commissariato "Brancaccio", coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine, sono intervenuti per fermare il gioco illecito sorprendendo due pregiudicati palermitani intenti a gestire le operazioni. Nel corso del servizio, oltre alla strumentazione tecnica necessaria per l’attività, sono state sequestrate anche numerose “cartelle” da gioco artigianali che venivano vendute ai partecipanti e altro materiale utile, tra cui un quaderno sul quale erano stati appuntati nomi e cifre, utilizzato come una sorta di “libro mastro”.

Nei confronti dei responsabili sono stati elevati verbali di contestazione di illecito amministrativo, e sono in corso ulteriori indagini per accertare se i due siano collegati a organizzazioni criminali più ampie.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!