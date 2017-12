ars

Spesa regionale bloccata: chiamata commissione di esperti

''La verità è che l'assessore regionale all'Economia uscente non ha fatto il passaggio di consegne...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/12/2017 - 18:35:06 Letto 543 volte

"La verità è che l’assessore regionale all’Economia uscente non ha fatto il passaggio di consegne. Non ha lasciato neanche un documento preparatorio al Def. Bisogna iniziare tutto daccapo”. Queste le parole dell’assessore regionale all’economia Gaetano Armao guardando ai documenti che gli sono stati lasciati dal suo predecessore.

Il primo grande tema è quello del bilancio consolidato. Il governo Crocetta e la precedente legislatura dell’Ars non lo hanno approvato. Questo, di fatto, paralizza qualsiasi tipo di spesa da parte della Regione che non può ricorrere ai dirigenti esterni ed è impossibilitata anche ad attivare consulenze, a formare gabinetti e uffici di staff, a predisporre la comunicazione. Insomma una paralisi quasi totale sul fronte organizzativo, che di certo non è colpa del nuovo Governo. Una impasse senza precedenti dalla quale bisogna uscire. Ma come, visto che non ci sono precedenti né indicazioni operative?

Sembra che l’assessore Armao stia lavorando ad una relazione con l’aiuto di dieci esperti. Tale relazione andrà poi nelle mani del presidente della Regione e sarà a disposizione dell’intera giunta. Da qui si partirà per i provvedimenti che dovranno essere presi per rimettere sui binari giusti la macchina regionale almeno su questo fronte.

