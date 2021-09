Spettacoli verso nuove capienze: Cinema e teatri fino all'80%, stadi e concerti non oltre il 75%

Covid-19

Si apre la settimana che vedrà impegnato il governo a rivedere i limiti di capienza in quei luoghi ''nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative''.

Fino all'80% della capienza in cinema e teatri, non oltre il 75% per stadi e concerti. Si apre la settimana che vedrà impegnato il governo a rivedere i limiti di capienza in quei luoghi "nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative", come previsto dal decreto che ha introdotto il green pass nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico torneranno a vedersi già nelle prossime ore, per esprimere il parere richiesto dal governo entro il 30 di settembre, dopo l'incontro di sabato in cui è arrivato l'ok alla terza dose per gli over 80, i residenti delle Rsa e il personale sanitario a rischio.

