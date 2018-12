Spray urticante

Spray urticante al liceo Garibaldi, la classe verrà sospesa *INTERVISTA*

Al liceo Garibaldi di Palermo dove ieri una studentessa ha spruzzato spray urticante in classe, nessuno vuole parlare.

Al liceo Garibaldi di Palermo dove ieri una studentessa ha spruzzato spray urticante in classe, nessuno vuole parlare. La preside dell’istituto preferisce non parlare in video ma a microfoni spenti un collaboratore scolastico si sbottona e dice: “C’era il caos, molti ragazzi stavano male e tutti scappavano verso l’esterno, in classe c’era anche un ragazzo che soffre di asma”. Una ragazzina del primo anno aveva nello zaino lo spray urticante che in un momento di pausa ha tirato fuori e spruzzato assieme a un suo compagno. Alcuni ragazzini hanno subito gli effetti dello spray: hanno iniziato a tossire e a lacrimare. E’ stata evacuata una classe e sono intervenuti la polizia e il 118. “La classe verrà probabilmente sospesa – aggiunge il collaboratore scolastico – l’odore acre è arrivato fino al piano di sotto e posso dire che c’era davvero il panico”. Due insegnanti hanno accusato un malore: una ha avuto un attacco d’asma, un’altra un risentimento cutaneo. "Abbiamo chiamato immediatamente la polizia che ha identificato i due ragazzini – ha detto la dirigente scolastica - I genitori sono stati avvistati e sono arrivati a scuola. Si tratta una classe di alunni di prima liceo. Gli studenti si sono comportati in modo superficiale. Viviamo in un mondo globalizzato e i ragazzi cercano di emulare quanto sentono alla tv o leggono nel web".





