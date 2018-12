spray urticante

Spruzzano spray urticante al liceo classico Garibaldi di Palermo

Spruzzato al liceo classico Garibaldi di Palermo uno spray urticante.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/12/2018 - 14:51:32 Letto 400 volte

Ancora un caso e questa volta a Palermo. Due studenti quattordicenni hanno spruzzato, al liceo classico Garibaldi di Palermo, uno spray urticante. Immediatamente i ragazzi sono stati fatti uscire in corridoio e in classe è stata aperta la finestra per farla arieggiare.

La dirigente scolastica, Maria Vodola, ha spiegato: "Abbiamo chiamato immediatamente la polizia che ha identificato i due ragazzini. I genitori sono stati avvisati e sono arrivati a scuola. Si tratta una classe di alunni di prima liceo. Gli studenti si sono comportati in modo superficiale. Viviamo in un mondo globalizzato e i ragazzi cercano di emulare quanto sentono alla tv o leggono nel web".

