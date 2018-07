lavoratori asu

Stabilizzazione Asu, presentata proposta sindacale alla Regione Siciliana

I sindacati Csa, Confintesa, UilTemp, Cub e Alba hanno sottoscritto un documento che prevede la stabilizzazione dei 5.000 Asu siciliani. Si attende la risposta dell'assessore Mariella Ippolito

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/07/2018 - 12:18:28 Letto 365 volte

È stata presentata all’Assessorato alla Famiglia e al Lavoro della Regione Siciliana la proposta per la stabilizzazione dei 5.000 lavoratori Asu (Attività socialmente utili) della Sicilia. Il documento è stato sottoscritto da Csa, Confintesa, UilTemp, Cub e Alba.

“Si conclude la fase di stesura delle ipotesi di stabilizzazione - annunciano i sindacati in una nota congiunta - che dovevano essere formulate dalle organizzazioni sindacali". Adesso i firmatari si attendono che l’assessore Mariella Ippolito convochi al più presto il tavolo per avviare la concertazione sui due testi depositati, per poi arrivare a un unico documento da sottoporre al vaglio dell’Ars.

La proposta dei sindacati prevede la stabilizzazione di tutti gli Asu e ruota attorno a tre cardini: "Il primo - spiegano - consiste nell’eliminare il limite dei 10 anni di lavoro ancora da svolgere, previsto dalla cosiddetta misura alternativa, per incentivare la fuoriuscita dei lavoratori, con una serie di indennità a scalare, al fine di sfoltire il bacino. Il secondo riguarda l’estensione del contributo concesso dalla Regione agli enti utilizzatori, dagli attuali 5 anni a 20, in modo tale da far aumentare la loro capacità assunzionale. Infine, il passaggio alle partecipate della Regione per tutti quei lavoratori che non possono essere stabilizzati dagli enti”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!