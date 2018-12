Stabilizzazione medici 118: Razza incontrerà Presidenti Omceo siciliani

sanitÓ

Stabilizzazione medici 118: Razza incontrerÓ Presidenti Omceo siciliani

L’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, fa sapere la sua disponibilità ad incontrare i nove presidenti siciliani degli Ordini dei medici per trovare una soluzione alle perplessità rappresentate dalle istituzioni ordinistiche sul decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 21 dicembre 2018.

Il decreto assessoriale prevede la stabilizzazione dei medici precari del 118 e la loro ammissione in soprannumero al Corso specifico in Medicina generale non prevista dalla normativa nazionale. Una determinazione che aprirebbe la strada a una lunga serie di ricorsi.

Tema dell’incontro sollecitato dai presidenti siciliani: ridiscutere i criteri che trasformano a tempo indeterminato la convezione attraverso la quale il “personale medico sostituto” dei servizi di emergenza del 118 ha lavorato fino ad oggi a tempo determinato. L’obiettivo è salvaguardare il lavoro di tutti i camici bianchi e garantire ai professionisti del 118 formazione e tempi certi di stabilizzazione.

