convenzione scaduta

Stadio del Palermo ancora nei guai. L'opposizione comunale: il Barbera come tutta la città

Fabrizio Ferrandelli e il Movimento 5 Stelle contro una gestione inefficiente dello stadio rosanero. Urge una nuova convenzione per eventi extra: ''Il Palermo sarebbe disposto, invece il Comune lo usa ogni 15 giorni al mese''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/09/2018 - 15:49:48 Letto 598 volte

Lo stadio Renzo Barbera è tutt'altro che ben gestito dal Comune, e l'ambiente di supporto alla società calcistica rosanero non è dei migliori: a lanciare l'allarme - il cui campanello era già suonato quattro anni fa - non è l'U.S. Città di Palermo, bensì l'opposizione comunale. Così Fabrizio Ferrandelli, membro della commissione Bilancio:

Il presupposto per partecipare ad un campionato è la licenza che attesti di avere un luogo in cui giocare. La mancata definizione della convenzione tra comune di Palermo e la Palermo calcio credo stia pregiudicando le scelte commerciali della società stessa che hanno ripercussioni sulla squadra, sulle prestazioni di campionato e sugli investimenti e quindi sulla città.

Ferrandelli precisa che la convenzione in esame è frutto di una delibera della Giunta del 2014, e che lo stadio Barbera necessita, ora più che mai, di investimenti e manutenzioni costanti "che il comune non è in grado ad oggi di garantire". L'ultimo avversario politico di Orlando fa presente di aver chiesto al Palermo Calcio la disponibilità a inserire in convenzione la possibilità di fruire dello stadio - secondo le esigenze di campionato - per concerti, iniziative culturali e sportive. Il tutto affinché le nuove iniziative "possano creare opportunità per la città e di investimenti commerciali e quindi lavoro e ricchezza in quella porzione di città usata soltanto ogni 15 giorni al mese".

A Ferrandelli fa eco il Movimento Cinque Stelle, con i consiglieri comunali Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo. I 5 Stelle sintetizzano il contenzioso nella mancanza di un accordo sui pregressi rapporti fra la società e il Comune:

Il Palermo Calcio ha scritto al Comune lo scorso 9 febbraio per una definizione della vicenda sullo stadio Barbera: bisogna solo compensare i canoni da corrispondere con i vari interventi di manutenzione straordinaria operati. Bisogna fare in pratica una semplice operazione matematica di sottrazione. Tutto però è ancora fermo e nessuna risposta è stata data. La Convenzione dell'utilizzo dello stadio, inoltre, è scaduta il 10 settembre del 2014 e la proposta per la nuova convenzione è stata depositata il 26 settembre 2017 in Consiglio Comunale e lí ancora giace nonostante i ripetuti solleciti del MoVimento 5 Stelle.

Intanto, Ferrandelli lascia trasparire ottimismo per gli esiti della richiesta inoltrata alla società di Maurizio Zamparini, che sarebbe ben disposta a collaborare col Comune: "Il mio impegno - conclude Ferrandelli - è di continuare a pungolare l’amministrazione per porre fine a questa indecente tenelovelas tutta palermitana".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!