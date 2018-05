Politica

Stamattina ultimo incontro tra i vertici dei partiti, prima delle consultazioni al Quirinale. Senza fatti nuovi Mattarella tenterą una sua soluzione.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 07/05/2018 - 12:02:47 Letto 351 volte

Due ore di confronto:da una parte Matteo Salvini deciso a far passare la linea della necessità di un accordo con i Cinquestelle, fino ad emarginare Forza Italia; dall’altra parte Silvio Berlusconi, sostenuto dal presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani, fermo sul rifiuto a qualsiasi governo che umili l’ex presidente del Consiglio.

Il risultato è che il vertice di Palazzo Grazioli finisce proprio senza risultato. La riunione viene aggiornata a questa mattina di lunedì, prima che alle ore 11,00 la delegazione (unita) della coalizione si presenti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le consultazioni arrivate ormai al quinto giro tra Quirinale e mandati esplorativi di Casellati e Fico.

Ed è per questo che l’offerta di Di Maio è l’ultima. Questo nuovo giro di scambi diplomatici tra i partiti usciti vincitori dalle Politiche del 4 marzo, con contatti rivitalizzati da venerdì tra i pontieri grillini e del Carroccio, si consuma alla stretta vigilia delle consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aspetta l’ultimo giro di colloqui nello studio della Vetrata del Quirinale, sperando anche in un accordo in extremis, ma consapevole che sarà l’ultimo. I partiti hanno avuto tutto il tempo per dialogare e dopo oltre 2 mesi l’Italia ha bisogno di un governo almeno per un’agenda breve per affrontare le emergenze economiche, i vertici internazionali a partire dall’Unione Europea e una riforma elettorale per trovare una legge migliore del Rosatellum. E così, se al termine delle consultazioni di oggi non verranno fuori elementi nuovi, la strada sarà il cosiddetto governo “del presidente”. Sta di fatto che i cittadini sono delusi e amareggiati, perché ancora una volta non si fa il bene collettivo, senza comprendere che il popolo sta soffrendo.

