bellolampo

Stanziati 7,5mln per Bellolampo, Orlando: ''Boccata d'ossigeno per gli sforzi della Rap''

''Riconosciuto ruolo strategico di discarica pubblica. Aumentare sforzi e collaborazione per nuova vasca e nuovi impianti'', ha dichiarato Leoluca Orlando commentando il voto dell'ARS.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2020 - 15:38:16 Letto 361 volte

"Il voto dell'ARS per sostenere lo sforzo della RAP, che da anni cura a proprie spese lo smaltimento del percolato delle vasche ex Amia e che da mesi sostiene lo sforzo del trasporto fuori provincia di migliaia di tonnellate di rifiuti, è un buon segnale di sensibilità e collaborazione istituzionali. Esprimo apprezzamento per i parlamentari che hanno avanzato la proposta e per il Governo che, con le parole dell'Assessore Pierobon ha riconosciuto il ruolo strategico dell'impianto pubblico di Bellolampo nel quadro regionale.

Occorre che questa sensibilità e collaborazione proseguano, per far sì che Bellolampo sia sempre meno discarica e sempre più polo impiantistico a servizio di tutta la Regione per migliorare nel suo complesso la gestione dei rifiuti in Sicilia. Tutto questo sarà possibile rendendo possibile ed accelerando l'ampliamento del TMB e dell'area di compostaggio e soprattutto grazie ai nuovi impianti pensati nel piano di sviluppo industriale di RAP, per il trattamento in loco di nuove tipologie di rifiuti e per la produzione di energia".

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando commentando il voto dell'ARS che all'interno della finanziaria ha stanziato 7,5 milioni come contributo al Comune di Palermo a fronte dei costi sostenuti da RAP per lo smaltimento del percolato delle vasche esaurite e per il trasferimento nelle discariche della Sicilia orientale dei rifiuti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!