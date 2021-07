stato di emergenza

Stato d'emergenza, Governo valuta estensione fino al 31 dicembre

Il governo valuta di estendere lo stato di emergenza per la pandemia, in scadenza al 31 luglio, anche fino alla fine dell'anno.

Pubblicata il: 21/07/2021

Il governo, a quanto si apprende, valuta di estendere lo stato di emergenza per la pandemia - in scadenza al 31 luglio - anche fino alla fine dell'anno. La valutazione sarebbe legata da un lato alla situazione epidemiologica e alla recrudescenza del virus, dall'altra alla tornata elettorale d'autunno. Valutazioni sono in corso in queste ore, anche se la decisione ultima verrà presa dalla cabina di regia. Il Consiglio dei ministri - chiamato a decidere della proroga dello stato di emergenza, del green pass e dei nuovi parametri - potrebbe slittare a giovedì, così come la cabina di regia col premier Mario Draghi.

