agricoltura

''Stiamo morendo di fame'' protestano gli agricoltori siciliani a Palermo

Migliaia di agricoltori sono scesi in piazza per partecipare alla manifestazione indetta dalla Coldiretti contro i ritardi della burocrazia e i fondi bloccati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2019 - 11:55:28 Letto 367 volte

Migliaia di agricoltori oggi in piazza per partecipare alla manifestazione indetta dalla Coldiretti contro i ritardi della burocrazia e i fondi del Programma di sviluppo rurale bloccati, come i 280 milioni per le aziende agricole giovanili, fermi dal 2017.

Presenti giovanissimi e anche anziani, ben tre generazioni di manifestanti provenienti da tutta le province della Sicilia hanno sfilato per le vie cittadine con bandiere e striscioni giallo verdi della Coldiretti. Presenti anche un gruppo di giovani con tamburi provenienti da Ragusa e i sindaci di alcuni comuni.

Gli agricoltori lamentano anche "il fallimento delle politiche agricole giovanili regionali, i ritardi burocratici, la mancanza di una strategia di sviluppo, la crisi dei comparti vitali tra cui la zootecnia, la cerealicoltura nonché il costo dell'acqua alle stelle".

La manifestazione è iniziata a piazza Marina e un corteo sta attraversando piazza Indipendenza per arrivare sotto la sede della Presidenza della Regione dove si terrà un comizio. Caos alla circolazione veicolare nella zona.

"Ho avuto, e continuo ad avere, grande rispetto per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli in generale - aveva detto ieri il governatore della Sicilia, Nello Musumeci -. Ma quando le manifestazioni di protesta assumono il cattivo sapore della strumentalizzazione provo tanta tristezza".

"Serve una vera collaborazione - ha poi aggiunto -, se vogliamo uscire da una crisi che tiene l’agricoltura siciliana (come quella nazionale) alle prese con mille problemi. Molti di questi vanno risolti a Roma e Bruxelles e spero che la Coldiretti vorrà e saprà ammetterlo".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!