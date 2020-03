coronavirus

Stop ai voli: da Milano non si potrà raggiungere la Sicilia

Quasi tutti i voli cancellati questa mattina all'aeroporto di Milano Linate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/03/2020 - 09:07:00 Letto 588 volte

Stop ai voli. Quasi tutti i voli cancellati questa mattina all'aeroporto di Milano Linate. Su una trentina di voli programmati in partenza tra le 6.50 e le 13.50, solo 7 al momento risultano non cancellati.

Tutti gli altri sono stati annullati, come riporta il tabellone delle partenze. L'aeroporto cittadino è deserto e i cieli del capoluogo lombardo sembrano così chiudersi dopo il decreto emanato dal Governo per contenere l'emergenza Coronavirus.

Diverse le compagnie - Da Alitalia a British Airways, Blue Air, Iberia e Easyjet - che hanno cancellato le tratte sia interne, ad esempio verso Napoli, Roma, Cagliari, Catania, che verso città europee come Londra, Parigi, Madrid, Francoforte, Bruxelles, solo per citare alcune destinazioni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!