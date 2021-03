Covid-19

Stop alcolici e mercatini, Orlando lancia un appello: ''Frenare crescita contagi, massima prudenza'' *VIDEO*

Orlando ha firmato l'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale la vendita degli alcolici dalle 18 alle 5 del mattino e lo stop ai mercatini rionali nella settima circoscrizione.

11/03/2021

"Frenare la crescita dei contagi in città evitando così i picchi che si stanno registrando in altre parti d'Italia è l'obiettivo che ha determinato la firma all'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale la vendita degli alcolici dalle 18 alle 5 del mattino e che ha stoppato l'attività dei mercatini rionali nella settima circoscrizione". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

"Questa ordinanza segue di fatto le indicazioni dei dati recenti forniti dalle autorità sanitarie e dal servizio statistica del Comune ed è stata firmata d'intesa con il comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. A tutti i cittadini palermitani rivolgo, poi, un accorato appello di usare la massima prudenza per evitare che l'emergenza sanitaria del Covid-19 possa avere degli sviluppi drammatici".





