''Stop Hotstop'': martedì incontro pubblico organizzato da Sinistra Comune

''Stop Hotstop, cos'è l'hotspot e perché non lo vogliamo'' è il titolo dell'iniziativa pubblica organizzata da Sinistra Comune.

20/05/2018

"Stop Hotstop, cos'è l'hotspot e perché non lo vogliamo" è il titolo dell'iniziativa pubblica organizzata da Sinistra Comune martedì 22 maggio alle ore 16 a Palazzo delle Aquile, Aula Rostagno. L'incontro è stato deciso nel corso dell'assemblea di Sinistra Comune all'Istituto Gramsci.

Sinistra Comune intende coinvolgere la città e le associazioni ed organizzazioni operanti nel territorio in una iniziativa politica pubblica mirata a mettere a fuoco il progetto dell'hotspot e le ragioni della insindacabile contrarietà alla realizzazione della struttura.

Secondo Sinistra Comune, alla creazione dell'hotspot corrisponderebbe infatti una violazione dei diritti umani e la negazione dello spirtio di accoglienza nei confronti dei migranti. Al riguardo, sarà analizzato e studiato l'atto deliberativo all'ordine del giorno in Consiglio comunale che a breve sarà discusso in aula. Infine, si metteranno a punto iniziative sociali per scongiurare il pericolo che l'hotspot a Fondo San Gabriele diventi realtà.

