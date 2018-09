Visita del Papa

Strade pulite e stop alla differenziata per l'arrivo del Papa, ma non tutti la pensano così

Polemica sulla gestione della visita del santo padre, affisso un volantino in via Oreto...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/09/2018 - 12:31:44 Letto 797 volte

Ad una settimana dall’arrivo del Papa a Palermo proseguono senza sosta i lavori per l’installazione del palco al Foro Italico e la pulizia delle strade attorno al perimetro dove il santo padre ha in programma vari appuntamenti.

Da Brancaccio al Politeama, Palermo si rifà il look per accogliere Papa Francesco. Non solo addio alle auto: anche la differenziata sarà sospesa per la visita del pontefice. Non si potranno portare fuori i rifiuti né il 15 settembre, giorno dell’arrivo di Bergoglio, né il giorno precedente nell’area interessata dall’evento.

La differenziata sarà sospesa quindi anche il 14 perché in piazza Castelnuovo ci sarà un incontro dei giovani che arriveranno a Palermo per incontrare il Papa. Non sarà l’unico disservizio: dal 10 al 16 settembre saranno sospesi tutti i cantieri pubblici nelle zone interessate dalla visita di Francesco, saranno chiusi il 15 settembre Villa Giulia, il Mercato ittico e quello rionale di via Oreto. I matrimoni civili previsti alla Fonderia Reale Oretea saranno trasferiti a villa Niscemi.

E intanto, come si vede dalla foto, è polemica sulla gestione della visita del Santo Padre, in via Oreto è stato affisso un volantino con scritto: “Il Papa non passerà da qui” per evidenziare la poca pulizia che per adesso riguarda la strada che collega la periferia del capoluogo siciliano con il centro città.

Ti potrebbe interessare? Visita del Papa a Palermo, strade chiuse e stop alla raccolta differenziata

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!