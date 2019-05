rifiuti

Strade pulite, la Rap interviene su queste vie

A Villagrazia 96 vie pulite. Dal 6 maggio rimossi 2.721 ingombranti. #Facciamounpatto #teniamopulito

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/05/2019 - 21:46:51 Letto 383 volte

Continuano le attività congiunte Rap e Reset per consegnare ai cittadini il proprio quartiere pulito. In atto le interforze stanno intervenendo a Villagrazia e Falsomiele. Da cronoprogramma si conta di chiudere questo fine settimana il quartiere 13 per poi iniziare il quartiere 22 (Partanna Mondello). A seguire in programma Tommaso Natale - Sferracavallo ( quartiere 21), Arenella - Vergine Maria.

Per quanto riguarda le attività sugli ingombranti le dieci squadre dedicate si trovano ancora a Borgo Nuovo dove la quantità di ingombranti è superiore agli altri quartieri già serviti. Soltanto in via Bronte sono stati prelevati 143 pezzi di cui mobilio vario, rifiuti legnosi ed elettrodomestici vandalizzati.

Oltre agli interventi programmati nei quartieri di cui sopra, in prospettiva, visto che a breve le attività straordinarie si sposteranno nelle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo, l’Amministrazione comunale nello specifico, l’Assessorato al Decoro Urbano guidato dal vicesindaco Fabio Giambrone ha disposto attività sul porticciolo di Sferracavallo per la rimozione delle alghe. Da ieri in campo una pala e tre motrici per rimuovere la posidonia accumulatasi dopo le numerose mareggiate. Soltanto ieri sono stati riempiti 3 cassoni da 10.000 Kg ciascuno. Le attività continueranno anche nei prossimi giorni. Rap già a metà aprile aveva provveduto a rimuovere le alghe nel porticciolo di Mondello e lo stesso presidente Giuseppe Norata aveva annunciato interventi calendarizzati su Sferracavallo.

Le azioni della Rap sugli abbandoni di rifiuti questa settimana hanno abbracciato altri quartieri. Le vie coinvolte da interventi pala si sono programmati e portati a termine nelle vie: Pensabene, via Bianchini, via Palmerino, via Lo Bianco, via Bisazza, via Cappuccini, via la Loggia, Corso Pisani via Degli Emiri, via Ruggerone da Palermo, via Rombulo, via Altarello via Fondo Margifaraci, via Tiro a Segno, via delle Sedie Volanti, vicolo delle Api.

A seguire gli interventi portati avanti dal piano straordinario voluto dall’Amministrazione comunale, dove dal 21 maggio ad oggi sono state spazzate numero 94 vie, diserbate 13, bonificate 6 discariche prelevando 353 pezzi di ingombranti. Da 6 maggio nei quartieri “toccati” dall’azienda rimossi 2.721 ingombranti.

