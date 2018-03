strage di latina

Una delle lettere scritte dal carabiniere Luigi Capasso, che ha sparato alla moglie, ucciso le due figlie e poi si è suicidato, è indirizzata alla sua amante.

Una delle lettere scritte dal carabiniere Luigi Capasso, che ha sparato alla moglie, ucciso le due figlie e poi si è suicidato a Cisterna di Latina, è indirizzata alla sua amante. Nella busta con il nome e cognome della donna con cui ha avuto una relazione extraconiugale c'è un assegno da cinquemila euro. È quanto emerge dal materiale repertato e sequestrato nella casa del residence Collina dei Pini, dove si è consumata la tragedia.

Come riporta Il Messaggero, il fatto che Capasso avesse tradito la moglie era noto e lei stessa ne aveva parlato con le amiche. Era uno dei motivi della separazione. Oltre a quella per l'amante, il carabiniere ha lasciato una busta diretta al fratello Gennaro. All'interno l'assegno da 10mila euro per i funerali, una lettera alla sorella e al cognato, una ai genitori.

Gli investigatori hanno trovato sul letto della stanza matrimoniale anche un foglio con scritto "non doveva farlo", riferito alla moglie Antonietta Gargiulo, che lo aveva mandato via di casa e non voleva che vedesse le figlie perché aveva paura del suo essere violento.

