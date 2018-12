arresto

Strage sfiorata a Palermo, da' fuoco ad un appartamento di ghanesi

La Polizia di Stato ha fermato un pregiudicato che ha tentato di incendiare un appartamento con 12 ghanesi all’interno come scopo punitivo.

Tragedia sfiorata. Incendia un appartamento con 12 persone dentro per punire un ghanese, colpevole solo di essersi intromesso in una discussione tra lui e la sua compagna. La polizia ha fermato il 35enne Francesco Imperiale, pregiudicato, perché ieri mattina insieme ad un complice avrebbe dato fuoco a un’abitazione nella zona di via Messina Marine. Tutto è iniziato ieri mattina, quando è arrivata una chiamata alla sala operativa della polizia. "Un cittadino straniero - dicono dalla questura - segnalava in preda al panico che uomo era entrato nel suo appartamento lanciando una bottiglia piena di liquido infiammabile. In pochi secondi sono arrivati i poliziotti e vigili del fuoco, ma le fiamme erano state già domate dagli inquilini che erano stati svegliati. I mobili sono andati distrutti nel rogo".

La tragedia è stata evitata solo grazie al fatto che uno dei 12 ghanesi all'interno era sveglio, e così ha potuto dare l’allarme svegliando così i suoi connazionali che tutti insieme hanno domato le fiamme.

Fonte: Polizia di Stato

