arrestato per rapina

Strappa collana d'oro ad un passante nel centro storico di Palermo: arrestato

Aveva sottratto con violenza e minacce una collana d'oro e del denaro ad un cittadino che passeggiava nei pressi di piazza Pretoria. La Polizia di Stato in brevissimo tempo è riuscita ad individuarlo ed arrestarlo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2018 - 12:00:46 Letto 376 volte

La Polizia di Stato in brevissimo tempo è riuscita ad individuare ed arrestare per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale, Ivan Ragona 20enne palermitano già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti specifici, il quale pochi istanti prima, all’alba di ieri, aveva sottratto con violenza e minacce una collana d’oro e del denaro ad un cittadino che passeggiava nei pressi di piazza Pretoria.

La dettagliata descrizione del giovane rapinatore, fornita su linea “113” dal malcapitato, con particolare riferimento all’abbigliamento indossato e soprattutto da alcuni suoi vistosi tatuaggi, ha consentito alle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di indirizzare le loro ricerche in modo più specifico.

E’ così che poco dopo, un equipaggio ha individuato in via Birago, nei pressi di un esercizio commerciale, un giovane corrispondente alle descrizioni diramate via radio. Questi alla loro vista ha tentato di nascondersi per eludere un eventuale controllo. Gli agenti, insospettiti dalla mossa del giovane, ma soprattutto riconoscendone l’abbigliamento e i tatuaggi sul corpo descritti dalla vittima, in un attimo lo hanno raggiunto e bloccato. Il 20enne si è mostrato particolarmente riluttante al controllo, opponendo resistenza e tentando anche di fuggire. Dopo averlo identificato e perquisito, gli agenti gli hanno trovato addosso proprio la collana d’oro sottratta durante la rapina. Il malvivente è stato inoltre successivamente riconosciuto dalla vittima quale autore del reato.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!