Stretta sulla movida: stop agli alcolici dalle 20 in poi e pub chiusi all'1,30

Non sarà più consentito girare per le strade della città bevendo birra, vino e superalcolici, vietata dunque la vendita per asporto e pub chiusi all'1,30.

Niente più alcolici in giro per Palermo nelle ore serali: dopo le 20, infatti, si potranno vendere e consumare cocktail e altre bevande alcoliche solo all'interno di locali, bar e pub o negli spazi esterni di loro pertinenza. Insomma, non sarà più consentito girare per le strade della città bevendo birra, vino e superalcolici, vietata dunque la vendita per asporto.

Ma non solo. L'ordinanza impone l'obbligo di chiusura al pubblico all'1,30 per pub e locali. Sono queste le regole imposte dalla nuova ordinanza del sindaco, con cui il Comune di Palermo prova a mettere un freno alla movida "selvaggia" nelle ore notturne ed evitare situazioni di assembramenti, così come previsto dalle misure anti-Covid 19.

In particolare, il provvedimento vieta la vendita per asporto di bevande alcooliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, prima delle 8 e dopo le ore 20. Il divieto non si applica ai laboratori artigianali di produzione (ad es .gastronomie, gelaterie, rosticcerie) a condizione che non siano in alcun modo utilizzati contenitori di vetro.

Dopo le 20, è consentita esclusivamente la somministrazione di bevande alcoliche e superalcooliche per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza del locale.

L'esercente ha inoltre l'obbligo di apporre un apposito cartello indicante l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio. In caso di violazione delle regole imposte dall'ordinanza sono previste sanzioni amministrative fino a 5 mila euro.

