Striscioni di CasaPound contro la guerra in Siria appesi in alcune città siciliane

''L'aggressione Usa aiuta i terroristi. No alla guerra in Siria''.

Pubblicata il: 14/04/2018

“L’aggressione Usa aiuta i terroristi. No alla guerra in Siria“. È quanto recita il testo dello striscione affisso nella notte da CasaPound Italia in cento città italiane tra cui Palermo, Catania, Trapani, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Noto e Milazzo in Sicilia.

“L’attacco di stanotte alla Siria da parte di Usa, Inghilterra e Francia, sulla base dell’ultima di una serie di fake news diffuse ad arte, rappresenta un attentato alla pace mondiale e alla sicurezza dell’Europa”, commenta il segretario nazionale di Cpi, Simone Di Stefano, che aggiunge: “Ancora una volta, la forza occidentale è rivolta verso quella Siria che ancora nel 2010 Giorgio Napolitano, parlando a fianco di Bashar Al Assad, definiva ‘esempio di laicità e apertura’. Di nuovo, anziché colpire i terroristi, si attacca chi li combatte sul campo. E tutto questo con il plauso della sinistra politica e intellettuale e senza neanche un governo nazionale nel pieno delle sue funzioni. Serve un esecutivo vero che si opponga a questa follia, se i vincitori delle elezioni ne sono capaci”.

