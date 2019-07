eruzione Stromboli

Stromboli, ancora paura tra gli abitanti

La protezione civile sta valutando di elevare l'allerta a gialla.

“Lo Stromboli è ancora in disequilibrio", i "tremori registrati nei condotti magmatici interni da ieri sera sono saliti su livelli alti" e la protezione civile sta valutando di elevare l'allerta a gialla. Per precauzione il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha disposto il divieto di escursioni. A dirlo è Eugenio Privitera direttore dell'Osservatorio etneo e dell'Ingv di Catania.

"Il vulcano resta sorvegliato. Ci sono state altre esplosioni - rivela - ed è presente una colata lavica nella Sciara del fuoco. I boati della notte scorsa, che hanno provocato tremori nei terreni e nelle abitazioni, sono stati scambiati per attività sismica".

Lo Stromboli è un vulcano dalla struttura complessa, visto che tremila metri della sua altezza sono sotto il livello del mare. Complessivamente è più alto dell'Etna, ma "non ci sono collegamenti tra loro" perché, spiega Privitera, sono "strutture geodinamiche diverse".

"Siamo ancora in stato di preallerta, l'unità di crisi è attiva da quando si è verificata l'esplosione", aggiunge la prefettura di Messina. "E' stato fatto un incontro in videoconferenza - prosegue la prefettura - con i tecnici, la Protezione civile nazionale, l'Ingv, l'Università di Firenze e ci riaggiorneremo alle 17. Per le escursioni sul vulcano vige il divieto relativo alla Sciara che era già attivo, una misura assolutamente necessaria. Al momento non abbiamo situazioni che possono indurre a far evacuare l'isola alla luce delle valutazioni tecniche. Chiaramente il vulcano è imprevedibile dobbiamo tenere conto di questo".

