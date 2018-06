violenza

Studentessa vicentina violentata in una discoteca a Palermo

Una studentessa vicentina è stata violentata in una discoteca a Palermo.

Pubblicata il: 09/06/2018

Una studentessa vicentina è stata violentata in una discoteca a Palermo. Come riporta Il Giornale di Vicenza, la ventenne era arrivata in città ai per fare visita al fratello e l’accaduto sarebbe successo ai primi di magio, quando si era recata in un locale alle porte del capoluogo siculo.

La giovane studentessa universitaria era andata in discoteca insieme al fratello e qualche amico. Quella sera la ragazza sarebbe stata avvicinata da un ragazzo, dall’età apparante di 30 anni, che con il pretesto di una sigaretta l’avrebbe invitata ad uscire fuori dal locale. Lì si sarebbe consumata la violenza sessuale: approfittando del buio e del rumore assordante che proveniva dalla discoteca l’avrebbe colta alla sprovvista e avrebbe abusato di lei per qualche minuto. Inutile qualsiasi tentativo di opporre resistenza.

L’aggressore poco dopo sarebbe scappato lasciando la sua vittima per terra. La ragazza a quel punto sarebbe rientrata in discoteca, cercando disperatamente il fratello per raccontargli l’incubo appena vissuto. Poi la tappa in ospedale dove i medici avrebbero trovato tracce compatibili con una violenza sessuale. Dopo la presentazione della denuncia, gli investigatori hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità dello stupratore.

