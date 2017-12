stupro firenze

Stupro di Firenze, il legale di uno dei carabinieri: ''È bello, non ha bisogno di stuprare''

''E' un bellissimo ragazzo, non ha proprio bisogno di stuprare nessuna''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/11/2017 - 14:43:35 Letto 545 volte

"E' un bellissimo ragazzo, non ha proprio bisogno di stuprare nessuna". Così l'avvocato Giorgio Carta, in un'intervista audio a “Radio Capital”, parla del proprio assistito Pietro Costa, uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane a Firenze nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi. "Il nostro assistito si dice che abbia avuto un rapporto sessuale" invece "non ha avuto quasi niente", aggiunge.

Dichiarazioni che, dopo la diffusione dell'audio, hanno scatenato una pioggia di insulti sul web contro il legale. "Una giornalista che non conoscevo - scrive l’avvocato su Facebook - mi ha tenuto dieci minuti al telefono senza preavvertirmi che stava registrando e che intendeva pubblicare l’audio. Risultato? Due frasi estrapolate dal contesto e centinaia di insulti web indirizzati al sottoscritto da illustri sconosciuti".

Nei giorni scorsi le due studentesse americane, 20 e 21 anni, hanno confermato nel corso dell'incidente probatorio le loro accuse nei confronti dei due carabinieri Pietro Costa, 32 anni, e Marco Camuffo, 44 anni, indagati dalla Procura di Firenze per violenza sessuale e sospesi dal servizio dall'Arma. In quell'occasione l'avvocato Carta ha ribadito la linea difensiva secondo la quale i rapporti sessuali furono consenzienti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!