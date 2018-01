malasanità

Subisce colonscopia ed entra in coma: donna muore dopo 4 anni

In coma da 4 anni, dopo una colonscopia che le causò la perforazione dell’intestino.

18/01/2018

In coma da 4 anni, dopo una colonscopia che le causò la perforazione dell’intestino. Dopo anni di agonia è morta a Palermo Silvana Salisci, 58 anni, che subì l’intervento all’Ospedale Ingrassia di Palermo.

Secondo il racconto de La Repubblica il marito della donna, Francesco Licata, nel tempo, si è opposto a due richieste di archiviazione del pm. “Chiedo solo di sapere cosa è accaduto in sala operatoria. Ho sporto denuncia – spiega – ma non sono mai stato sentito dalla magistratura. E nessuno mi ha mai comunicato i risultati dell’indagine interna avviata dall’ospedale”.

L’inchiesta coordinata dal pm Siro De Flammineis per lesioni colpose gravi è stata aperta a carico di ignoti. Per due volte il magistrato ha chiesto l’archiviazione, ma ancora il gip non si è pronunciato.

