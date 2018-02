Violenza minore

Sulla gravissima vicenda di violenza su minore, parla Santo Cosentino, sindaco di Trappeto *VIDEO*

di Marco Gullà | Pubblicata il: 19/02/2018

Santo Cosentino, sindaco di Trappeto ha commentato con Marco Gullà, direttore di Palermomania, la notizia raccapricciante e disgustosa che racconta una storia di forte degrado e che stamattina ha sconvolto Trappeto, un paese della provincia di Palermo, attrazione per la magnifica spiaggia.

“Facevano prostituire la figlia di nove anni e con questa accusa di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile sono stati arrestati dai carabinieri il padre e la madre della piccola vittima.

I fatti si sono svolti in un paese del palermitano. Oltre alla coppia sono stati arrestati i due uomini con cui la bambina ha avuto rapporti sessuali a pagamento. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Partinico. Per i 4 indagati il gip ha disposto i domiciliari.

L'inchiesta è iniziata dopo la denuncia di un uomo che ha visto in aperta campagna la piccola appartarsi con uno dei due indagati e compiere per due volte atti sessuali. Il testimone ha raccontato che alla scena avrebbe assistito il padre della bambina.. La piccola, che è stata allontanata dalla casa dei genitori e affidata a una casa famiglia, ha detto che per ogni prestazione sessuale veniva pagata 25 euro”.

Il sindaco Cosentino ha confermato e ribadito lo stupore e lo sconcerto di tutta la comunità, che è partecipe al dolore della bambina. Ha anche aggiunto che in paese vi era stato già sentore di questa realtà nei mesi precedenti fino alla terribile conferma di questa mattina. Ha tuttavia voluto rivendicare che Trappeto non deve essere ricordata solo per questo grave accaduto e che sono molteplici le attività e le ricchezze della località turistica.

