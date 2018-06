scommesse illegali

Sulle insegne ''Internet Point'', in realtà centri scommesse: all'Arenella sequestri e multe per 180 mila euro

Continua il contrasto alle scommesse illegali, chiuse due attività sprovviste delle regolari licenze

04/06/2018

Due centri scommesse privi di autorizzazioni sono stati scoperti dai carabinieri della compagnia San Lorenzo nel quartiere Arenella, nel corso di controlli effettuati con gli ispettori dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

In via Montalbo i militari hanno denunciato il titolare 45enne di un internet point, e un addetto di 33 anni: dopo aver fatto accesso nel locale, i carabinieri si sono subito resi conto che al suo interno era stato allestito un vero e proprio centro scommesse senza licenza. Oltre alle sanzioni amministrative, è scattato il sequestro dell’immobile e di tutta l’attrezzatura necessaria per le scommesse.

Saracinesche abbassate anche per un centro scommesse in via Nicolò Spedalieri. Questa volta i militari dell’Arma si sono imbattuti in un'attività di raccolta di giocate sportive al completo: dall’insegna esterna ai monitor, dai palinsesti degli eventi trovati sul bancone a migliaia di coupon già stampati. Ma il controllo effettuato ha fatto emergere che la titolare era totalmente sprovvista della licenza. Anche stavolta, sequestro dell’intero immobile e di tutte le apparecchiature trovate all’interno.

Nell’ambito dei controlli, gli ispettori dell’AAMS hanno elevato sanzioni per un totale di 180.000 euro, riscontrando, tra l’altro, anche l’assenza di materiale informatico in materia di dipendenza da gioco e della "tabella dei giochi proibiti", entrambi contenenti informazioni necessarie a garanzia della tutela del gioco lecito e responsabile.

