Super green pass

Super green pass anche in zona bianca: durata scende a 9 mesi

Il Super green pass verrà adottato in Italia anche in zona bianca e avrà una durata di 9 mesi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/11/2021 - 12:50:51 Letto 542 volte

Il Super green pass verrà adottato in Italia anche in zona bianca e avrà una durata di 9 mesi. E' la linea scelta oggi dal governo per contrastare la quarta ondata di contagi covid. Per le attività ricreative servirà il vaccino, per recarsi al lavoro sarà sufficiente il tampone.

Il Super Green pass, con le nuove regole per rallentare il contagio da Covid e le limitazioni per i non vaccinati, dovrebbe entrare in vigore dal 6 dicembre. Lo si apprende da diverse fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. La data potrebbe però ancora cambiare: l'orientamento dovrà essere confermato poi dal Consiglio dei ministri, dopo confronto con le Regioni.

Non scatteranno più le chiusure delle attività nelle Regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del Super Green pass. Mentre in zona rossa le limitazioni saranno per tutti. E' quanto emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi.

Obbligo vaccinale per le forze dell'ordine - l'intero comparto della sicurezza - e il personale scolastico. L'obbligo - finora previsto per il personale sanitario e delle Rsa - verrà dunque esteso a queste altre due categorie. Lo apprende l'Adnkronos da fonti presenti alla cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza sulle nuove misure anti-Covid, conclusasi da pochi minuti a Palazzo Chigi. Alla riunione erano presenti anche il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!