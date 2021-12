Super green pass

Super green pass, da domani le nuove regole per bar, ristoranti, palestre e hotel

Con il certificato verde rafforzato - rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite - cambiano le regole per bar, ristoranti, palestre e hotel anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/12/2021 - 15:46:24 Letto 361 volte

Chi possiede già un Green pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione perché sarà l’app Verifica C19 a riconoscerne la validità. Dal 15 dicembre 2021 la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

Da domani 6 dicembre: cosa cambia

Da domani, lunedì 6 dicembre, il Green pass in Italia si sdoppia: ci sarà il certificato verde rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e quello base di chi si sottopone a un tampone molecolare, valido per 72 ore, o antigenico per 48 ore, utile - tra l'altro - per recarsi al lavoro o utilizzare i mezzi pubblici come bus e metro. Il Super green pass sarà adottato anche in zona bianca. Per una serie di attività - bar e ristoranti al chiuso, spettacoli, feste e discoteche - servirà il vaccino, mentre per recarsi al lavoro sarà sufficiente il tampone.

Per andare in palestra e piscina basterà il Green pass base, ma se la regione passerà in zona gialla servirà il Super green pass. Anche per soggiornare in hotel o consumare pasti all'interno della struttura basta la certificazione verde base, ottenibile anche semplicemente con tampone molecolare o antigenico.

Battesimi, matrimoni, comunioni e altri eventi che seguono cerimonie civili e religiose sono esclusi dalle attività per cui è richiesto il Super green pass.

Green pass su metro e bus

Dal 6 dicembre entrerà in vigore anche l'obbligo di Green pass sui mezzi di trasporto pubblico locale, come autobus e metro e per quanto riguarda i mezzi di media e lunga percorrenza (aerei, navi, treni Intercity e Alta Velocità, corriere funivie, cabinovie, impianti sciistici). Sull’intera rete ferroviaria e per i mezzi pubblici resta sufficiente la certificazione verde semplice.

Zona bianca, gialla, arancione e rossa: Green pass e super green pass

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. Chi ha aderito alla campagna vaccinale (anche senza la terza dose) o è guarito dal Covid potrà accedere a tutti quei locali e servizi anche se il luogo in cui abita diventa zona gialla o arancione quindi. Limitazioni sugli spostamenti e chiusure per tutti (non solo per i no vax) in zona rossa. Particolare il caso degli impianti di risalita sulle piste da sci: in zona bianca e gialla richiedono il Green pass semplice, in zona arancione il Super green pass.

Fonte: Adnkronos

