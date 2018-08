sceicco in sicilia

Super yacht da 124 metri e un Boeing personale: le vacanze a Palermo dell'emiro Al-Thani

Non proprio un arrivo in sordina per lo sceicco del Qatar proprietario del Paris Saint-Germain. Secondo le indiscrezioni alloggerà a Villa Igiea, a Palermo, servendosi della barca come ''semplice'' appoggio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/08/2018 - 12:11:50 Letto 392 volte

C'è chi si accontenta di qualche giorno di ferie per ricaricare le batterie, e chi invece vuole fare le cose in grande. In grandissimo, verrebbe da dire, visto che Thamim bin Hamad al-Thani, il 38enne ricchissimo sceicco del Qatar e proprietario della squadra di calcio Paris Saint-Germain, per le sue vacanze nel Mediterraneo non sta proprio badando a spese né ad attirare troppa attenzione.

Le voci si rincorrono, il fermento è palpabile: l'emiro sarebbe arrivato a Palermo, e al suo seguito avrebbe portato due gioiellini di lusso niente male: il super panfilo "Katara", città galleggiante da 124 metri con a bordo ogni comfort immaginabile, e un aereo Boeing di 76 metri che - inutile dirlo - è a sua completa disposizione al "Falcone-Borsellino" per qualsiasi spostamento.

Fondamentale chiarire un aspetto non da poco: il "Katara" non costituisce l'alloggio principale di al-Thani in vacanza. Lo sceicco sarebbe arrivato a bordo del Boeing, mentre la barca sarebbe stata condotta al largo di Palermo per essere pronta al suo arrivo. Con ogni probabilità lo sceicco alloggerà a Villa Igiea, servendosi dello yacht come "semplice" appoggio. Se visitare Palermo con mega barca e aereo privato vi sembrava già troppo, vi sbagliavate...

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!