jackpot sfiorato

SuperEnalotto, sfiorato il jackpot a Palermo: giocatore centra il 5 e vince 11mila euro

Jackpot a un passo per un giocatore del SuperEnalotto di Palermo, che però con il 5 centra una vincita da 11 mila euro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/03/2019 - 18:06:57 Letto 396 volte

Jackpot a un passo per un giocatore del SuperEnalotto di Palermo, che però con il 5 centra una vincita da 11 mila euro: la schedina vincente, riferisce Agipronews, è stata convalidata al Bar Tabacchi in via Amedeo D’Aosta 24 A.

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 114,6 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e sesto nella storia del gioco.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Sicilia l’ultimo Jackpot è invece quello da 130 milioni di euro realizzato lo scorso 17 aprile a Caltanissetta.

