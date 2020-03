Coronavirus

Susinno scrive all'INPS: ''Rilasci il PIN tempestivamente, sportelli Inps ridotti per il coronavirus''

''SI rilasci il PIN tempestivamente non è possibile aspettare i tempi postali in questa situazione'', dice in una nota Marcello Susinno Consigliere Comunale di Sinistra Comune.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2020 - 13:26:33 Letto 360 volte

"Nel decreto del Governo sono previsti una serie di provvedimenti ed aiuti che riguardano le famiglie, ma per ottenerli occorre avanzare apposita istanza all’INPS che va formalizzata attraverso i Patronati o con il PIN. In tempo di coronavirus è ovvio che la direzione è quella di procedere da casa", dice in una nota Marcello Susinno Consigliere Comunale di Sinistra Comune.

"Ma per ottenere il PIN dell’INPS attualmente, nel rispetto della privacy, - spiega Susinno - si procede in due fasi; la prima parte del PIN viene rilasciata tempestivamente tramite SMS, mentre la seconda parte perviene all’utente con lettera al proprio domicilio con i conseguenti tempi postali che si aggravano data la situazione attuale. Pertanto, - continua Susinno - ho chiesto formalmente alle direzione Nazionali e Regionali dell’INPS di individuare una procedura affinché l’utente possa ottenere immediatamente, verosimilmente in forma telematica e comunque nel rispetto della privacy, anche la seconda parte del PIN per poter procedere tempestivamente ad inviare le varie istanze. Una procedura necessaria – conclude Susinno – anche perché i vari sportelli Inps che rilascio il pin a vista attualmente non sono operativi."

