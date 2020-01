Rapina

Sventata rapina ad un corriere: arrestato uno degli aggressori

La polizia di stato sventa una rapina ad un corriere di latticini. Arrestato in flagranza, uno degli aggressori.

La Polizia di Stato ha sventato una violenta rapina ad un corriere di latticini e ne ha arrestato uno dei due responsabili, il pregiudicato Amodeo Giovanni, 37enne del quartiere “Zisa”.

Provvidenziale è stato il passaggio di una “Volante” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nella zona del quartiere di “Villagrazia” che è coinciso con il tentativo di rapina andata in scena in quei frangenti in via Emily Balch. I poliziotti, seppur a distanza, hanno notato il furgone fermo ed in prima battuta hanno ritenuto potesse trattarsi di un guasto meccanico del mezzo, si sono insospettiti quando hanno scorto un ciclomotore davanti il mezzo ed hanno, pertanto, ritenuto di avvicinarsi.

In quei frangenti era, in effetti, in corso un’aggressione a scopo di rapina: due malviventi, tra cui Amodeo, a bordo di un motociclo avevano affiancato in marcia il corriere di latticini e gli avevano intimato di arrestare la marcia, accreditandosi quali appartenenti alle forze dell’ordine; l’autista del mezzo aveva diffidato da tali indicazioni e, temendo una rapina, aveva proseguito la marcia: ci aveva visto giusto ma nulla ha potuto fare quando i due malviventi gli hanno tagliato la strada, costringendolo a fermarsi; i complici hanno quindi aperto la porta della cabina ed hanno chiesto la consegna di denaro, avviando una colluttazione con la vittima, a conclusione della quale il malcapitato avrebbe certamente riportato la peggio se non fosse giunta la pattuglia della Polizia di Stato a scompaginare i piani dei criminali; uno dei due è riuscito a fuggire, il secondo, Amodeo, è stato invece bloccato e tratto in arresto.

Il motociclo, posto sotto sequestro, è stato perquisito accuratamente anche a seguito dell’intervento dei poliziotti del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica che hanno effettuato i rilievi, repertando elementi utili alle indagini ed all’individuazione del complice.

La vittima del tentativo di rapina è stato curata sul posto da personale medico fatto giungere dai poliziotti.

Ulteriori indagini sono in corso da parte degli agenti della Squadra Mobile per giungere all’identificazione del complice del rapinatore tratto in arresto.

