Tabacci: ''Premier si dimetta, nuovo Governo o voto''

''Ho fatto quello che potevo ma i numeri restano incerti'', dice Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico.

"Ho fatto quello che potevo ma i numeri restano incerti e a questo Paese non serve una maggioranza raccogliticcia. A Conte ho suggerito un gesto di chiarezza: dimettersi per formare un nuovo governo. E se non ci riesce, si va al voto. Per vincere", dice in una intervista a 'Repubblica' Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico e tra i principali promotori dei "costruttori".

