Tagli a Trasporto Pubblico, Ferrandelli: ''A rischio il sistema Amat''

''Un chiarimento urgente sui fondi destinati alla città di Palermo è imprescindibile per valutare la tenuta del sistema Amat'', così Fabrizio Ferrandelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/06/2019 - 10:54:09 Letto 406 volte

“Stamattina ho richiesto durante la seduta della commissione Bilancio di concordare velocemente un incontro con gli assessori regionali Armao e Falcone in merito al contributo sul TPL". Così Fabrizio Ferrandelli, esponente di punta +Europa in Sicilia.



"Un chiarimento urgente sui fondi destinati alla città di Palermo è imprescindibile per valutare la tenuta del sistema Amat e del piano di investimenti previsti dal Comune in relazione alla realizzazione delle nuove linee di tram. In merito a quest’ultima opera - precisa Ferrandelli - si aggraverebbero infatti le perplessità, da me più volte sollevate, circa la tenuta finanziaria in caso di eventuale entrata in esercizio delle nuove linee de tram. Confronto essenziale anche in vista della discussione del bilancio di previsione del Comune di Palermo che dovrà rimodulare, a propria volta, la distribuzione delle somme da destinare alla mobilità cittadina e che rischia di mandare nel caos gli appostamenti”.

