Tamponi ai clochard? Orlando: ''Altre le priorità''

Lo dichiara il Sindaco Leoluca Orlando in merito alla proposta avanzata dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi del tampone obbligatorio per i clochard.

"Premesso che è evidente che il maggior numero di controlli possibili è uno strumento fondamentale per la prevenzione della diffusione del Covid-19, credo che siano altre le priorità e altre le categorie di cittadini che dovrebbero beneficiare della possibilità di fare i tamponi per accertare l'eventuale contatto con il virus."

"Penso - prosegue il sindaco - che sia necessario garantire prima di tutto il personale medico-sanitario in prima fila nelle strutture ospedaliere e penso poi a tutti gli uomini e le donne che per lavoro sono oggi esposte al frequente contatto con la popolazione: le forze dell'ordine, gli addetti ai servizi essenziali, i commercianti e i lavoratori dei negozi di generi alimentari, i farmacisti. Un controllo tramite tampone per tutti questi lavoratori, per tutte queste persone sarebbe uno strumento di prevenzione e tutela della salute loro e di tutta la collettività."

"Quanto ai clochard, a Palermo abbiamo rafforzato il sistema dell'accoglienza, non solo potenziando i dormitori esistenti ma attivando, con l'ausilio della Regione, un ulteriore spazio. In tutti questi luoghi, per motivi di tutela della salute di tutti, operatori ed ospiti, chiunque accede per la prima volta fruisce di un triage sanitario, che ne accerti le condizioni di salute."

