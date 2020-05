coronavirus

Tamponi in auto al Policlinico di Palermo. Primi test effettuati oggi

Al Policlinico di Palermo viene eseguito il primo tampone in auto.

25/05/2020

Sono le 10,03 e al Policlinico di Palermo viene eseguito il primo tampone in auto. Da oggi, infatti, i pazienti seguiti dalle strutture del Policlinico “Paolo Giaccone” possono eseguire gratuitamente il tampone rinofaringeo per accertare il contagio da Covid-19 senza uscire dalla propria auto.

Il test viene effettuato su tutti i pazienti che devono fare prestazioni non urgenti ma non ulteriormente differibili, come ad esempio interventi chirurgici, esami endoscopici, accertamenti per cardiopatie, malattie cronico-degenerative ed altro. Ci sono però delle regole: se la temperatura riferita è maggiore di 37.5° si rinvia l’appuntamento e viene loro suggerito di contattare il proprio medico curante. I pazienti viene richiesto di firmare il consenso per il test il giorno in cui viene eseguito il tampone. La procedura prevede che si vada in auto all’interno del Policlinico di Palermo, entrando dall’ingresso di via del Vespro e di seguire le indicazioni percorso tampone.

Le richieste con i nominativi dei pazienti che si devono sottoporre al tampone devono essere inviate via mail all’indirizzo tampone@policlinico.pa.it due giorni prima dell’esecuzione del test.

