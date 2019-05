operazione Cuci e Scuci

Tangenti e appalti, tutti i nomi dei destinatari dei provvedimenti

Tutti i nomi dei destinatari dei provvedimenti finiti nell'operazione Cuci e Scuci.

Nell’operazione Cuci e Scuci della squadra mobile di Palermo sono finiti ai domiciliari Carlo Amato, 53 anni, di Palermo; Claudio Monte, 49 anni, di Palermo; Antonino Casella, 46 anni, di Patti (Me) Franco Barberi, 65 anni, di Agrigento.

E’ scattata la misura della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio presso il provveditorato opere pubbliche Sicilia e Calabria per Fabrizio Muzzicato, nato a Enna, di 47 anni e Antonino Turriciano, 60 anni di Castellammare del Golfo (Tp).

Non potranno contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi gli imprenditori Giuseppe Messina, nato ad Enna, di 67 anni; Filippo Messina, nato ad Enna, di 41 anni, Ignazio Spinella, nato a Marineo, 44 anni, Lorenzo Chiofalo, nato a Nardò (Le), 50 anni, Tommaso D’Alessandro, nato a Bagheria (Pa) di 55 anni, Giuseppe Giovanni Tunno, nato a Canicattì (Ag) di 55 anni; Franco Vaiana, nato a Palazzo Adriano (Pa) 80 anni, Giuseppe Pinto Vraca, nato a Castel’Umberto (Me) di 67 anni.

