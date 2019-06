accordi politici

Tantillo contro Ficarra: ''Campagna elettorale finita, dichiarazioni scorrette a 3 anni dalle prossime amministrative''

''Non è possibile ipotizzare alleanze strategiche a 3 anni dalle prossime amministrative di Palermo. Consiglio al collega di uscire dal clima infuocato della campagna elettorale appena conclusa'', così Giulio Tantillo in risposta a Elio Ficarra.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/06/2019 - 21:52:43 Letto 351 volte

"Le congetture di Ficarra sono prive di qualsiasi fondamento logico. Non è possibile ipotizzare alleanze strategiche a 3 anni dalle prossime amministrative di Palermo, solo perché ad accomunare Miccichè e Orlando c'è un condiviso rispetto della dignità umana, senza sterili estremismi che infiammano un clima di odio già troppo enfatizzato". Così il vicepresidente del Consiglio Comunale di Palermo, Giulio Tantillo, in risposta al dichiarazioni del responsabile cittadino degli enti locali della Lega, Elio Ficarra circa un possibile accordo politico tra il Sindaco di Palermo e il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, on. Gianfranco Miccichè.



"Consiglio al collega - conclude Tantillo - di uscire dal clima infuocato della campagna elettorale appena conclusa, fatta di colpi bassi per screditare chi dissente dall'esasperante populismo. Trovo scorretto puntare il dito e tacciare di complicità politica quando la Lega ha inaugurato la stagione del compromesso, facendo sprofondare la nazione nell'incertezza del Governo gialloverde. La nostra visione politica è diversa: è figlia della moderazione, dettata da un profondo rispetto per la libertà, in tutte le sue espressioni".

