Taranto, 85 dipendenti pubblici pagati 1.200 al mese ma non lavorano

A Taranto ci sono 85 dipendenti pubblici, ex poliziotti provinciali, che vengono pagati 1200 euro al mese senza fare nulla...

23/01/2018

A Taranto ci sono 85 dipendenti pubblici, ex poliziotti provinciali, che vengono pagati 1200 euro al mese senza fare nulla e alcuni di loro sono finiti addirittura dallo psicanalista.

Eppure, alcune persone interpellate da “Mattino Cinque” ritengono fortunato chi si trova in questa situazione. Paolo Taurino, della Cigl di Lecce, è invece tra coloro che hanno sollevato il problema. "A causa di un iter che si è inceppato questi 85 lavoratori non possono dare il contributo. La cosa crea ilarità generale a chi non approfondisce la situazione, abbiamo provato a fare pressioni in tutti i modi, noi chiediamo solo di poter essere messi nelle condizioni di operare in maniera corretta".

