Tari, Gelarda: ''Sventato il tentativo di aumento da parte dell'amministrazione Orlando''

L'aumento delle tariffe non passa nella seduta notturna del consiglio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2021 - 17:30:36 Letto 409 volte

"Sventato il tentativo da parte dell'amministrazione comunale di aumentare le tariffe della Tari. L'aumento delle tariffe non passa nella seduta notturna del consiglio. Ieri abbiamo assistito all'ennesima farsa da parte dell'Amministrazione, che a sorpresa ha portato in Consiglio comunale una proposta di ulteriore aumento dei costi da 10 milioni per i palermitani, in un piano già fortemente gravato da spese enormi e che rischiava di fare schizzare le tariffe fino a oltre il 20% in più. Occorre certamente dare stabilità e garanzie alla RAP ma non è tollerabile farlo prendendo in giro i palermitani, che sarebbero stati costretti a pagare un aumento della tassa sui rifiuti che in questo momento è un balzello perché il servizio erogato è praticamente nullo. La Lega non può tollerare che si mettano le mani in tasca ai palermitani. Il Sindaco si assuma le proprie responsabilità e si attivi per trovare altrove le somme per coprire i costi della Rap".

Lo ha dichiarato Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile

