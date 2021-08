terapie intensive

Tasso di occupazione delle terapie intensive: la Sicilia arriva al 7%

In Italia è stabile al 3% il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti affetti da Covid.

In Italia è stabile al 3% il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti affetti da Covid ma, secondo gli ultimi dati pubblicati il monitoraggio giornaliero dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), tre regioni vedono un aumento dell'1%: la Sicilia, che arriva al 7%, le Marche che arrivano al 3% e la Sardegna, che arriva all'11% oltre la soglia del 10% indicata come uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore delle regioni.

