vertenza Blutec

Blutec, tavolo tecnico dà esiti incoraggianti. Ma Luigi Di Maio non si presenta

Il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta si è detto ottimista, il ministero ha rassicurato sulla possibilità di recuperare i fondi per gli ammortizzatori sociali. Assente anche il governatore Musumeci

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/06/2018 - 10:05:13 Letto 459 volte

Il tavolo tecnico di ieri per discutere la vertenza Blutec di Termini Imerese sembra aver portato qualche buona notizia. Al ministero dello Sviluppo economico erano presenti il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta, le rappresentanze sindacali, due funzionari della Regione Siciliana, il senatore Davide Faraone e Carmelo Miceli del Pd. Grandi assenti le alte cariche regionali e del governo nazionale: il presidente Nello Musumeci, l'assessore delle Attività produttive Girolamo Turano e l'attesissimo ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.

Al termine dell'incontro il sindaco Giunta si è detto ottimista e fiducioso, dopo mesi di buio pesto: "Finalmente si intravede una schiarita nella vertenza Blutec-Invitalia. L'accordo che prevede la restituzione del primo acconto di venti milioni - richiesti indietro da Invitalia per incongruenze nel piano industriale - con le relative garanzie, sembra vicino". Il sindaco ha motivato il proprio ottimismo con le rassicurazioni del direttore generale del ministero, Giampietro Castano, che gli ha spiegato che la copertura degli ammortizzatori sociali per il 2019 "potrebbe individuarsi tutto sommato con tranquillità".

Su proposta di Giunta, il prossimo tavolo tecnico verrà organizzato direttamente all'interno dello stabilimento Blutec a Termini Imerese, già nella prima metà del prossimo mese. Unica nota stonata la delusione per l'assenza di Luigi Di Maio: "Mi sarei aspettato, in occasione del primo incontro, dopo l'insediamento del nuovo Governo, la presenza del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che ha sempre dichiarato di volersi occupare della vertenza 'Termini Imerese', e poi alla prima occasione non si è presentato", è il commento di Giunta. "Questa assenza - continua - ci preoccupa, appare come un segnale di scarsa attenzione verso il sud e tutte le problematiche connesse".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!