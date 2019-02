crisi di liquidità

Teatro Biondo senza soldi, si cerca una soluzione

L'umore di dipendenti e attori è pessimo, non è esclusa qualche azione di protesta per fermare gli spettacoli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/02/2019 - 08:44:22 Letto 377 volte

La crisi di liquidità del Teatro Biondo, privo di una banca-tesorriere che anticipi le somme per stipendi e cachet, richiede una "soluzione immediata", pur se provvisoria. Che potrebbe essere la richiesta di un anticipo sulle somme dovute ai due soci del Teatro, Comune e Regione. Il fabbisogno per uscire dalle secche dell'emergenza (pagare ormai due mesi di stipendio e le spettanze alle compagnie) ammonta a circa 400-500 mila euro.

Il presidente del consiglio di amministrazione Gianni Puglisi ieri ha incontrato i rappresentanti sindacali per informarli sullo stato delle cose. Alla fine hanno cordato di stilare un documento comune da sottopporre ai due enti pubblici-finanziatori, esprimendo "profonda preoccupazione". "Le organizzazioni sindacali e il cda - si legge nel comunicato finale - ritengono assolutamente indispensabile l’individuazione di una soluzione immediata, ancorché provvisoria, che consenta di far fronte alle urgenze indifferibili. Ritengono, altresì, indispensabile una soluzione di sistema che permetta di garantire una modalità bancaria, con cui rendere costantemente fruibile la disponibilità di bilancio approvata dai soci". Il riferimento è al fondo di rotazione di cui dovrebbe essere dotato il Teatro con un versamento dei sue soci.

Come riferisce Maurizio Rosso della Cgil spettacoli, l'umore di dipendenti e attori è pessimo e non è escluso che senza un segnale concreto dei soci si possa passare a qualche azione di protesta per fermare gli spettacoli. Il problema resta quello del ritardo (dovuto all'approvazione dei bilanci e ai tempi di un ente pubblico) col quale vengono erogati i contributi dovuti da Comune e Regione, quattro milioni in due, che costringe il teatro a far ricorso ad anticipi d cassa e alla creazione di interessi bancari passivi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!