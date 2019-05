asili con telecamere

Telecamere negli asili e nelle case di cura, presto sarà obbligatorio

Presto, sarà, obbligatorio installare le telecamere di sorveglianza in tutte le aule delle scuole dell'infanzia e in tutte le case di assistenza e cura per anziani e disabili.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/05/2019 - 21:31:17 Letto 385 volte

Una svolta per evitare soprattutto i maltrattamenti. Sarà presto, infatti, obbligatorio installare le telecamere di sorveglianza in tutte le aule delle scuole dell'infanzia e in tutte le case di assistenza e cura per anziani e disabili.

Le commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato hanno infatti approvato un emendamento bipartisan al decreto sblocca-cantieri, firmato da Lega, M5s, Pd e Forza Italia.

La proposta è stata rivista solo sulle coperture. “Telecamere per difendere bimbi, anziani e disabili, altra promessa mantenuta!". E' il commento del vicepremier Matteo Salvini sull'emendamento approvato al decreto sblocca-cantieri.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!