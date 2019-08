incendi

Temperature in aumento e incendi che divampano nel palermitano

I vigili del fuoco di Palermo sono stati impegnati in nove roghi scoppiati quasi contemporaneamente in tutta la provincia.

Salgono ancora le temperature e puntuali divampano gli incendi nel palermitano e nel messinese. Il rogo più preoccupante è quello che si è sviluppato a Sinagra, nel Messinese, dove per controllare le fiamme i vigili del fuoco di Messina hanno richiesto l’ausilio dei colleghi palermitani.

I vigili del fuoco di Palermo inoltre sono impegnati in nove roghi scoppiati quasi contemporaneamente in tutta la provincia: da Pioppo a Giacalone (frazioni di Monreale), a Partinico in contrada Cicala, passando per Baucina, Giardinello, Montemaggiore Belsito, Giacalone, Chiusa Sclafani. Due gli interventi in città nella zona di Falsomiele e Bonagia per incendio di sterpaglie.

Una quindicina di squadre di Palermo sono impegnate accanto al personale antincendio della forestale regionale. Da una prima ricognizione e dalla tempistica con cui sono divampate le fiamme, i vigili del fuoco ipotizzano che si tratti di roghi di origine dolosa.

