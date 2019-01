meteo

Temperature in calo, a Palermo arriva la neve?

Si abbassano le temperature e nelle prossime ore a Palermo potrebbe arrivare la neve.

Si abbassano le temperature e nelle prossime ore a Palermo potrebbe arrivare la neve. Non solo: stessa "sorte" potrebbe toccare a Messina e Catania.

Come spiega il sito 3bmeteo, venti gelidi in arrivo dalla Russia, con la Sicilia che sarà spazzata in pieno da queste correnti. Le condizioni meteo volgeranno verso un peggioramento già nelle prossime ore quando un primo sistema nuvoloso porterà delle piogge e qualche temporale in particolare sulla Sicilia tirrenica. L'aria fredda al suo seguito porterà un primo calo delle temperature; di conseguenza la quota neve si abbasserà entro domani 600-800 metri. Neve che dovrebbe arrivare tra venerdì e sabato, quando le temperature si abbasseranno ulteriormente, con l'aria non più fredda ma gelida che farà il suo ingresso in Sicilia. E non è escluso che tra venerdì e sabato, con l'arrivo anche della pioggia, a Palermo, in città, ci potrà essere qualche spruzzo di neve. Accumuli di neve più abbondanti sono attesi tra Nebrodi, Madonie e Peloritani orientali, anche superiori ai 60-70 centimetri.

