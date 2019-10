maltempo

Temporale su Palermo, automobilisti bloccati in viale Regione Siciliana

Una forte pioggia da qualche minuto ha praticamente allagato diverse strade della cittą.

Pubblicata il: 03/10/2019 - 21:21:54

Bomba d’acqua su Palermo. Una forte pioggia da qualche minuto ha praticamente allagato diverse strade della città. Un temporale fortissimo ha spiazzato tanti automobilisti che sono rimasti impantanati soprattutto in viale regione Siciliana. Allagamenti anche in via Villagrazia e a Brancaccio. A Mondello un fiume d’acqua ha impedito a tanti automobilisti di percorrere alcune strade. Siamo alle solite. Palermo in ginocchio per le prime piogge.

